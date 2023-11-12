Нетаньяху назвал условие для продолжительного прекращения огня в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив по-прежнему настаивает на передаче со стороны ХАМАС всех заложников, как мирных граждан, так и военнослужащих. Об этом пишет РИА «Новости».

Политик отметил, что передача заложников является единственным и ключевым условием продолжительного прекращения огня в секторе Газа.

Вместе с тем, пояснил премьер, Тель-Авив готов к определенным компромиссам. В частности, возможно локальное прекращение военных действий, на одном из участков. Также не исключены краткосрочные гуманитарные паузы.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль стремится свести к минимуму потери среди мирного населения в Газе. Он добавил, что в ноябре количество погибших среди палестинцев снизилось.

Напомним, что в ходе конфликта стороны постоянно наносят удары по военной и гражданской инфраструктуре противника. В общей сложности, погибли свыше 10 тыс. мирных граждан.

Россия, Китай, Бразилия, Турция настаивают на скорейшем прекращении войны между Палестиной и Израилем, призывают стороны сесть за стол переговоров. Кроме того, при посредничестве арабских стран ведутся переговоры об освобождении заложников.