Эрдоган спрогнозировал конец карьеры Нетаньяху
«Совсем другие дни» ждут израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, скоро наступит закат его политической карьеры. Такое пророчество сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.
Турецкий лидер заявил, что Нетаньяху уже чувствует, что критиков его политики во всем мире становится всё больше. Не случайно накануне премьер Израиля сказал прессе, что его беспокоят критические заявления президента Франции и выступления лидеров стран на саммите Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде.
«Эй, Нетаньяху, сейчас у тебя хорошие дни. Тебя ждут совсем другие дни», — предупредил Эрдоган.
По его словам, скорбь детей не реабилитирует Нетаньяху. Он должен помнить, что когда-нибудь уйдет.
«Не навлекай на себя проклятия угнетенных», — добавил Эрдоган.