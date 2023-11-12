Эрдоган спрогнозировал конец карьеры Нетаньяху

Турецкий лидер заявил, что Нетаньяху уже чувствует, что критиков его политики во всем мире становится всё больше. Не случайно накануне премьер Израиля сказал прессе, что его беспокоят критические заявления президента Франции и выступления лидеров стран на саммите Организации исламского сотрудничества в Эр-Рияде.