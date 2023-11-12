Белый дом назвал одну из тем беседы Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на предстоящей встрече в Сан-Франциско обсудят среди прочего ядерную программу Ирана и угрозы от страны для региона и американских военных. Одну из тем их беседы назвал помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.