$92.05+0.1398.32-0.09

Белый дом назвал одну из тем беседы Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на предстоящей встрече в Сан-Франциско обсудят среди прочего ядерную программу Ирана и угрозы от страны для региона и американских военных. Одну из тем их беседы назвал помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.

Белый дом назвал одну из тем беседы Байдена и Си Цзиньпина
© Lenta.ru

«Разумеется, вопрос о ядерной программе Ирана и угрозе, которую она собой представляет, будет находиться на повестке дня», — отметил Салливан.

Ранее издание Politico сообщало, что Джо Байден намерен провести с Си Цзиньпином «жесткие разговоры» по ключевым вопросам двусторонних отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте на Украине.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости