Белый дом назвал одну из тем беседы Байдена и Си Цзиньпина
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на предстоящей встрече в Сан-Франциско обсудят среди прочего ядерную программу Ирана и угрозы от страны для региона и американских военных. Одну из тем их беседы назвал помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС со ссылкой на телеканал CBS.
«Разумеется, вопрос о ядерной программе Ирана и угрозе, которую она собой представляет, будет находиться на повестке дня», — отметил Салливан.
Ранее издание Politico сообщало, что Джо Байден намерен провести с Си Цзиньпином «жесткие разговоры» по ключевым вопросам двусторонних отношений, в том числе о связях Пекина с Тегераном и его роли в конфликте на Украине.
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