Таможня РФ: Финляндия запретила россиянам пересекать границу на велосипедах
Пограничники Финляндии перестали пропускать россиян, намеревающихся въехать в страну на велосипедах. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу российского Северо-Западного таможенного управления.
Ранее в СМИ появились публикации, что КПП «Иматра» (МАПП «Светогорск»), «Нуйамаа» (МАПП «Брусничное») и Ваалимаа (МАПП «Торфяновка») запретили въезд в страну из России на велосипедах.
«Таможенное управление подтверждает, что противоположная сторона перестала пускать российских граждан на велосипедах», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что власти Финляндии не сообщали в официальном порядке о введении этих ограничений.
Таможенники отметили также, что принцип отбора не понятен в настоящее время.
Они пояснили, что финские пограничники спокойно пропустили человека на велосипеде, обладателя двойного гражданства. Вместе с тем, через некоторое время человеку с двойным гражданством, также пожелавшему пересечь границу на велосипеде, было отказано во въезде в страну.