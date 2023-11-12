Финляндия запретила россиянам пересекать границу на велосипедах

Пограничники Финляндии перестали пропускать россиян, намеревающихся въехать в страну на велосипедах. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу российского Северо-Западного таможенного управления.

Ранее в СМИ появились публикации, что КПП «Иматра» (МАПП «Светогорск»), «Нуйамаа» (МАПП «Брусничное») и Ваалимаа (МАПП «Торфяновка») запретили въезд в страну из России на велосипедах.

«Таможенное управление подтверждает, что противоположная сторона перестала пускать российских граждан на велосипедах», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что власти Финляндии не сообщали в официальном порядке о введении этих ограничений.

Таможенники отметили также, что принцип отбора не понятен в настоящее время.