Белый дом заявил о необходимости соблюдения Израилем правил ведения войны

Белый дом настаивает на том, что Израиль должен соблюдать правила ведения войны во время операций в секторе Газа. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS News.

"Каждая гибель невиновного человека, будь то палестинец, израильтянин или кто-либо еще, является абсолютной трагедией, и мы скорбим о каждой из этих жизней, и мы продолжаем подчеркивать, что Израиль имеет право и даже ответственность преследовать ХАМАС, который все еще представляет угрозу Государству Израиль. Но это должно быть сделано в соответствии с законами войны", - отметил он.