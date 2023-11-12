Продюсер израильского сериала «Фауда» погиб а Газе

В секторе Газа погиб продюсер израильского сериала «Фауда» Матан Меир
Матан Меир, исполнительный продюсер израильского сериала «Фауда», 10 ноября погиб в секторе Газа, пишет РБК со ссылкой на источник.
Источник отметил, что Матан был неотъемлемой частью команды сериала. Он добавил, что 38-летний Меир погиб в бою.
В пресс-службе ЦАХАЛ пояснили, что сержант-майор Меир сражался в составе 697-го батальона 551-й бригады Армии обороны Израиля. Во время боя рядом с мечетью в городе Бейт-Ханун он получил смертельное ранение.
Напомним, что «Фауда» (в переводе с арабского «хаос») — израильский телесериал от Netflix о группе бойцов контртеррористического секретного подразделения ЦАХАЛ.
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