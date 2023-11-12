Эрдоган выдвинул условие для договоренности Турции и США по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита исламских государств в Эр-Рияде сделал ряд важных заявлений о ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет турецкое агентство Анадолу.

«Газа — это, прежде всего, земля палестинского народа. Вашингтон должен это принять», — подчеркнул Эрдоган.

Глава Турции отметил, что Анкара никогда не одобрит концепцию о том, что Газа должна принадлежать израильским поселенцам, вне зависимости от того, какая страна будет ее продвигать.