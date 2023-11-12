Эрдоган выдвинул условие для договоренности Турции и США по Газе

Эрдоган: Байдену следует признать, что Газа принадлежит Палестине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита исламских государств в Эр-Рияде сделал ряд важных заявлений о ситуации на Ближнем Востоке. Об этом пишет турецкое агентство Анадолу.
«Газа — это, прежде всего, земля палестинского народа. Вашингтон должен это принять», — подчеркнул Эрдоган.
Глава Турции отметил, что Анкара никогда не одобрит концепцию о том, что Газа должна принадлежать израильским поселенцам, вне зависимости от того, какая страна будет ее продвигать.
По его словам, при принятии любых решений, связанных с Ближним Востоком, следует принимать во внимание интересы Турции. Кроме того, необходимо обращать внимание на те инициативы, которые выдвигает Анкара, констатировал Эрдоган.
Рамблер: главные новости