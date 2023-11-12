В Молдавии хотят запретить перевод гимна на русский язык

Министр образования Молдавии Дан Перчун недоволен тем, что в музыкальном учебнике текст гимна страны напечатали на русском языке. Он собирается проверить издательство, выпустившее данное учебное пособие, сообщает радио Moldova 1.

Скандал начался, когда в соцсетях опубликовали страницу из учебника по музыкальному образованию на русском языке для V класса. На странице был переведенный на русский текст государственного гимна Молдавии Limba Noastra.

Автор поста, учитель музыки Думитру Норок написал, что удивлен тем, что в учебнике напечатан текст гимна не на государственном языке Молдавии.

После этого к делу подключился министр образования Перчун. Он заявил, что его ведомство собирается выяснить, законны ли «действия издательства». По мнению Перчуна, «гимн может быть представлен только на румынском языке».