Армия Израиля задержала на Западном берегу Иордана 36 палестинцев

Израильские силовики в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан в ночь на понедельник задержали 36 находившихся в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности лиц, 14 из которых являются сторонниками правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.