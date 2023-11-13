Армия Израиля задержала на Западном берегу Иордана 36 палестинцев

Израильские силовики в ходе рейдов на Западном берегу реки Иордан в ночь на понедельник задержали 36 находившихся в розыске по подозрению в причастности к террористической деятельности лиц, 14 из которых являются сторонниками правящего в секторе Газа движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
"В Иудее и Самарии [израильское обозначение Западного берега] силовики задержали 36 разыскивавшихся лиц, 14 из которых являются сторонниками террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении.
Всего с 7 октября израильские военные задержали на Западном берегу Иордана 1 650 палестинцев, в том числе 950 сторонников ХАМАС, добавили в пресс-службе.