Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с Ираном по Газе

"Нет никаких причин, чтобы не сделать этого [сотрудничать с Ираном по Газе], - цитирует его агентство Anadolu. - Мой глава МИД сейчас поедет в США. Конечно, об участии Ирана во встречах с [президентом США Джо] Байденом речи не идет, но мы передадим послания. Президент Ирана Эбрахим Раиси планирует в скором времени посетить с визитом Турцию для обсуждения в том числе ближневосточной проблемы".