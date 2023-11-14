Турция начала дипломатическую атаку по Израилю

Турция приступает к «дипломатической атаке» для мирного урегулирования ситуации вокруг сектора Газа и прекращения атак со стороны Израиля. Об этом сообщает проправительственная газета Yeni Şafak.

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Отмечается, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел Хакан Фидан ускорят «телефонную дипломатию». Анкара настаивает на том, чтобы Палестина была возвращена к границам 1967 года.

По данным издания, турецкие власти нацелены на установление прочного мира на Ближнем Востоке посредством создания независимого государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме.

Кроме того, после достижения постоянного режима прекращения огня Турция попытается созвать «стол мира», говорится в статье.

На прошлой неделе президент Эрдоган заявлял, что западные страны должны повлиять на Израиль, чтобы тот провел мирные переговоры с палестинским движением ХАМАС.