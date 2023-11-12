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Более 60 граждан России перешли через КПП «Рафах» из Газы в Египет

Более 60 граждан РФ пересекли КПП «Рафах» и находятся на территории Египта, пишет пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

Более 60 граждан России перешли через КПП «Рафах» из Газы в Египет
© globallookpress.com

В пресс-службе уточнили, что сотрудники ведомства совместно с российскими дипломатами организовали работу по эвакуации мирного населения из сектора Газа.

В ведомстве рассказали, что на протяжении недели оперативная группа сотрудников экстренных служб проводила работу по согласованию порядка и маршрутов эвакуации российских граждан.

Специалисты оказывают на месте людям медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают их питанием и водой, пояснили в МЧС.

В ведомстве отметили, что все россияне, пересекшие сегодня границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС.

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