Эрдоган исключил переговоры с Байденом по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не планирует проводить телефонные переговоры с главой США Джо Байденом по ситуации в секторе Газа. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Эрдоган сделал ряд заявлений по региональной повестке после возвращения с внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств.

Президент отметил, что «Турция [а не Соединенные Штаты] является ключевой страной на Ближнем Востоке».

Эрдоган заметил, что следует провести мирную конференцию по ситуации в Газе. Он добавил, что в ней смогут принять участие все страны Ближнего Востока, в том числе, Палестина и Израиль.

По его словам, на саммите он выступил с предложением к странам региона провести конференцию по денуклеаризации в связи с дискуссией об израильском ядерном оружии. Глава государства уточнил, что «вопрос денуклеаризации очень важен, он разоблачает как Израиль, так и тех, кто стоит за ним».