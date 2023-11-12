Эрдоган призвал реформировать ООН

"ООН должна быть реформирована, и ее несправедливая структура должна быть изменена. Она должна стать более функциональной и даже получить возможности сдерживания, в том числе с санкционной силой. Это нужно, чтобы в конечном счете предотвратить распад и исчезновение ООН", - цитирует его агентство Anadolu.