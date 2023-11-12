Зурабишвили высказалась о вступлении Грузии в Евросоюз
Тбилиси, Киев и Кишинев присоединятся к Евросоюзу одновременно, предположила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом пишут «Аргументы недели».
Политик отметила, что не может назвать точную дату вступления. Она уточнила, что расширение ЕС может произойти в 2029, 2030 или даже 2031 году.
Вместе с тем, заметила Зурабишвили, с высокой долей вероятности, страны будут приняты одновременно.
«Мы - трио. Молдавия, Украина и Грузия, у нас это трио создано», - уточнила президент.
Ранее Янис Мажейкс, глава делегации Евросоюза в Молдавии, сообщил, что в ЕС не исключают принятие республики в организацию без Приднестровья.
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