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Зурабишвили высказалась о вступлении Грузии в Евросоюз

Тбилиси, Киев и Кишинев присоединятся к Евросоюзу одновременно, предположила президент Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом пишут «Аргументы недели».

Зурабишвили высказалась о вступлении Грузии в Евросоюз
© globallookpress.com

Политик отметила, что не может назвать точную дату вступления. Она уточнила, что расширение ЕС может произойти в 2029, 2030 или даже 2031 году.

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Вместе с тем, заметила Зурабишвили, с высокой долей вероятности, страны будут приняты одновременно.

«Мы - трио. Молдавия, Украина и Грузия, у нас это трио создано», - уточнила президент.

Ранее Янис Мажейкс, глава делегации Евросоюза в Молдавии, сообщил, что в ЕС не исключают принятие республики в организацию без Приднестровья.

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