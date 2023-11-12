Пять пациентов больницы умерли в Газе из-за нехватки кислорода

Пять пациентов больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа умерли в реанимации из-за нехватки кислорода. Медучреждение находится в блокаде, устроенной израильскими военными. Красный Крест и ООН вынуждены прекратить работу из-за постоянных обстрелов. Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на палестинский Минздрав.

В воскресенье, 12 ноября, представитель Министерства здравоохранения Газы Ашраф Аль-Кудра сообщил СМИ, что больница «Аш-Шифа» на севере анклава больше не может предоставлять медицинские услуги. Все ее возможности исчерпаны: электричество полностью отключено, а комплекс подвергся блокаде.

Представитель Минздрава заявил, что из больницы непрерывно появляются сообщения о новых случаях смерти. Они связаны с тем, что врачи не могут проводить операции или обеспечивать кислородом тех, кто в нем нуждается.

Аль-Кудра добавил, что ситуация вокруг больницы представляет собой «зону боевых действий», отметив, что условия, в которых живут пациенты в комплексе, «невообразимы».

По его словам, тела погибших лежат перед больницей, и их некому хоронить. Израильская армия «стреляет по любому объекту, который может двигаться» в окрестностях больницы. 40 человек подверглись нападению при попытке покинуть медучреждение.