Арабские страны назвали условие установления мира с Израилем

Лидеры арабских и мусульманских государств Ближнего Востока представили список требований в адрес Израиля на фоне войны с ХАМАС, которая грозит втянуть союзников с обеих сторон в конфликт.

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Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИК) Хиссейн Брахим Таха, группы 57 стран, которая организовала субботний совместный арабо-исламский внеочередной саммит в Эр-Рияде, призвал положить конец "израильской агрессии против палестинского народа", сообщает NBC News.

Генсек ОИК призвал власти Израиля к немедленному, прочному и всеобъемлющему прекращению продолжающейся израильской агрессии против палестинского народа, к открытию гуманитарных коридоров для доставки помощи и удовлетворения основных потребностей в сектор Газа на адекватной и устойчивой основе. Кроме того, организация настаивает на предоставлении международной защиты палестинского народа.

Среди других требований саммита: завершить расследование военных преступлений и действий израильских сил; чтобы страны прекратили отправлять оружие в Израиль. Кроме того, лидеры арабских государств настаивают на том, чтобы мир признал "государство Палестина" как суверенную страну.