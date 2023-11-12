В ООН проголосовали за объявление незаконными израильские поселения в Палестине

В ООН проголосовали за объявление незаконными израильские поселения на территориях Палестины
В ООН прошло голосование по вопросу об израильских поселениях на территории Сирии и Палестины. Об этом пишет «Московский комсомолец».
За резолюцию, осуждающую появление подобных поселений, проголосовали 145 стран, в том числе, Украина.
Воздержались 18 государств.
США, Израиль, Канада, Венгрия. Микронезия, Маршалловы острова и Науру высказались против.
Отмечается, что прошедшее голосование не будет иметь юридической силы. Это обусловлено тем, что Соединенные Штаты, проголосовавшие против резолюции, обладают правом вето.
Рамблер: главные новости