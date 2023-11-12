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В ООН проголосовали за объявление незаконными израильские поселения на территориях Палестины

В ООН прошло голосование по вопросу об израильских поселениях на территории Сирии и Палестины. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В ООН проголосовали за объявление незаконными израильские поселения в Палестине
© globallookpress.com

За резолюцию, осуждающую появление подобных поселений, проголосовали 145 стран, в том числе, Украина.

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Воздержались 18 государств.

США, Израиль, Канада, Венгрия. Микронезия, Маршалловы острова и Науру высказались против.

Отмечается, что прошедшее голосование не будет иметь юридической силы. Это обусловлено тем, что Соединенные Штаты, проголосовавшие против резолюции, обладают правом вето.

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