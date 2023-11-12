В Хиросиме провели акцию против израильских бомбардировок Газы
Жители Хиросимы устроили антивоенную акцию возле мемориала мира - Купола атомной бомбардировки. Они протестовали против бомбардировок Газы Израилем, сообщает РИА Новости.
Горожане выразили солидарность с жителями Газы и выложили из горящих свечей слова «Остановить геноцид в Газе!».
Мемориал мира стал одним из узнаваемых символов Хиросимы и одним из немногих памятников, сохранившимся после ядерной бомбардировки США. Это единственное здание, уцелевшее в эпицентре ядерного взрыва.
Ранее премьер-министр Нетаньяху заявил, что Израиль пойдет в Газе до конца и, в случае необходимости, будет «твердо противостоять всему миру».
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