Трамп запросил разрешение на трансляцию заседаний по делу о выборах в США

Защита бывшего президента США Дональда Трампа обратилась к федеральному судье по округу Колумбия Тане Чуткан с просьбой разрешить прямые трансляции судебных заседаний по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Адвокаты Джон Лауро и Тодд Бланш, составившие пятистраничную юридическую заявку, назвали политика жертвой преследования со стороны администрации Джо Байдена .

Обвинение желает продолжать этот фарс в темноте. Президент Трамп призывает к солнечному свету. <...> Каждый человек в Америке и за ее пределами должен иметь возможность получать сведения об этом деле из первых рук и наблюдать за тем, как президент Трамп освобождает себя от этих необоснованных и политически мотивированных обвинений, — говорится в документе.

Трамп проходит обвиняемым по четырем уголовным делам, в том числе о финансовом подлоге, обращении с секретными документами, штурме Капитолия и вмешательстве в итоги президентской гонки 2020 года. Как отмечает Politico, заявка, поданная адвокатами политика, свидетельствует о том, что он надеется использовать процесс в Вашингтоне для распространения утверждений о мошенничестве при подсчете голосов на выборах. При этом отмечается, что федеральные суды в США, как правило, запрещают вести фото- и видеосъемку из зала суда.