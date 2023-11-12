Маск оценил статью WP о роли ВСУ в подрыве «Северных потоков»

Американский бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск обратил внимание на статью The Washington Post, в которой утверждается, что операцию по подрыву «Северных потоков» в 2022-м году координировал бывший полковник Сил специальных операций ВСУ Роман Червинский. Комментарий он написал в принадлежащей ему социальной сети X (бывший Twitter).

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«Интересно», — написал Маск.

До этого газета The Washington Post написала о том, что координатором атаки на газопроводы «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» был украинский полковник Роман Червинский.