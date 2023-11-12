Группа семи (G7) играет негативную роль в мировой политике. Она не соответствует времени и должна быть распущена. Так считает публицист ЦТАК Ким Юн Ми, сообщает ТАСС.

Автор пишет, что именно Группа семи под руководством США довела ситуацию до конфликта на Корейском полуострове, на Украине и на Ближнем Востоке.

«Такому источнику проблем, как G7, который лишь наносит вред нормальному развитию человечества, лучше исчезнуть как можно скорее», – отмечает Ким Юн Ми.

По ее словам, страны «семерки» являются марионетками США и пытаются сохранить анахронический международный порядок с помощью санкций и войн. По сути, G7 представляет собой группу «аристократов» старой эпохи, которая «ворчливо обсуждает мировые дела».

Публицист пишет, что G7 в совместном заявлении осудила дружеские двусторонние отношения КНДР и РФ. При этом, требуя «мощной поддержки Украины», группа обостряет конфликт в Европе и подливает масла в огонь.