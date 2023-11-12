СМИ: Киев пожертвует территорией для достижения мира с Москвой

Киеву ради достижения мира с Россией придется пожертвовать территориями, предположили эксперты в эфире американского The Hill TV.

Аналитики отметили, что рано или поздно конфликт должен завершиться, Россия и Украина должны будут сесть за стол переговоров. Вместе с тем, Киеву предположительно придется пойти на территориальные уступки.

По словам экспертов, специалисты неоднократно предупреждали о таком исходе. На фоне этого, добавили они, можно прийти к выводу, что понесенные Киевом жертвы оказались напрасными.

Аналитики задали риторический вопрос: «если мы все равно пришли к этой точке, когда мы признаем, что нужно было с этого начинать?».