Глава Китая встретится со старыми друзьями в США

В Калифорнии пройдет ужин с председателем КНР Си Цзиньпином, куда придут его «старые друзья». Об этом сообщил Bloomberg.

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По данным агентства, эти люди познакомились с будущим китайским лидером 38 лет назад, когда тот приезжал в США в качестве руководителя делегации пищевой промышленности из провинции Хэбэй в 1985 году.

Одна из гостей ужина — 85-летняя Сара Ланде — поделилась с журналистами, что не знает, почему приглашенные нравятся главе Китая. Например, она в свое время угощала Си Цзиньпина обедом, а из окон ее дома открывался вид на Миссисипи, которую очень хотел увидеть Си Цзиньпин. Она отметила, что все приглашенные — «обычные люди», однако ждут встречи с Си Цзиньпином.

Среди приглашенных еще числится Лука Беррон, который во время визита китайского председателя был чиновником по вопросам экономического развития Айовы. Он возил гостя по местным компаниям и фермам. Также на ужин приглашены Гэри и Паула Дворчак — в доме их родителей Си Цзиньпину выделили спальню.

«Он сказал: «Вы были первыми людьми, которых я встретил в Америке, и для меня вы — Америка», — поделилась Ланде.