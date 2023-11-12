В Конгрессе США призвали прекратить финансирование Украины

США следует прекратить оказывать финансовую помощь Украине и сосредоточить все внимание на внутренних проблемах. С таким призывом выступила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X.

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«Больше никаких денег Украине!» — написала она.

Грин, высказываясь о возможном наступлении нового шатдауна, также потребовала закрыть границы страны, остановить вооруженное правительство и устроить импичмент действующему президенту США Джо Байдену.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала несерьезным предложенный спикером Палаты представителей Майком Джонсоном план по предотвращению шатдауна в США. По ее словам, проект внесет лишь больший хаос среди республиканцев в преддверии возможной приостановки работы правительства.