Myśl Polska: между Польшей и Украиной идет транспортная война

Myśl Polska: между Польшей и Украиной идёт транспортная война
Обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста выразил мнение, что между Польшей и Украиной идёт транспортная война из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов.
По его словам, водители заблокировали своими грузовиками три прохода на границе с Украиной.
«Требование протестующих очевидно — защитить польский рынок от недобросовестной конкуренции со стороны восточной границы», — говорится в статье.
Ранее сообщалось, почему польские дальнобойщики заблокировали пропускные пункты на границе с Украиной.
Также в Politico отмечали, что польские водители разоряются из-за конкуренции с украинцами.