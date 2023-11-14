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Myśl Polska: между Польшей и Украиной идёт транспортная война

Обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста выразил мнение, что между Польшей и Украиной идёт транспортная война из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов.

Myśl Polska: между Польшей и Украиной идет транспортная война
© ТАСС

По его словам, водители заблокировали своими грузовиками три прохода на границе с Украиной.

«Требование протестующих очевидно — защитить польский рынок от недобросовестной конкуренции со стороны восточной границы», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, почему польские дальнобойщики заблокировали пропускные пункты на границе с Украиной.

Также в Politico отмечали, что польские водители разоряются из-за конкуренции с украинцами.

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