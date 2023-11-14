Myśl Polska: между Польшей и Украиной идет транспортная война

Обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста выразил мнение, что между Польшей и Украиной идёт транспортная война из-за стремления польских перевозчиков защитить рынок от украинских конкурентов.

По его словам, водители заблокировали своими грузовиками три прохода на границе с Украиной.

«Требование протестующих очевидно — защитить польский рынок от недобросовестной конкуренции со стороны восточной границы», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, почему польские дальнобойщики заблокировали пропускные пункты на границе с Украиной.