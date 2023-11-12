Нетаньяху заявил о готовности противостоять всему миру

Премьер страны исключил отказ от целей в секторе Газа в результате международного давления.

Израиль должен одержать победу над ХАМАС «ради себя и ради всего мира», заявил Биньямин Нетаньяху, пишет Times of Israel.

По его мнению, французский президент Эммануэль Макрон, выступив с призывом к ЦАХАЛ прекратить бои, совершил фактическую и моральную ошибку.