Нетаньяху заявил о готовности противостоять всему миру

Нетаньяху: Израиль при необходимости готов противостоять всему миру
Премьер страны исключил отказ от целей в секторе Газа в результате международного давления.
Израиль должен одержать победу над ХАМАС «ради себя и ради всего мира», заявил Биньямин Нетаньяху, пишет Times of Israel.
По его мнению, французский президент Эммануэль Макрон, выступив с призывом к ЦАХАЛ прекратить бои, совершил фактическую и моральную ошибку.
С критикой военных действий Израиля выступали также Турция, Иран, страны арабского мира и международные организации, такие как ООН, ВОЗ и общество Красного Полумесяца.