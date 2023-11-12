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Поляки грубо отреагировали на слова жены Зеленского

Пользователи социальной сети X прокомментировали слова Елены Зеленской о помощи, которую Киев оказал Польше, сообщает РИА Новости.

Поляки грубо отреагировали на слова жены Зеленского
© ТАСС

Ранее супруга Владимира Зеленского опубликовала пост, заявив, что Польша первая протянула «руку помощи» Украине, когда ее «независимость» оказалась под угрозой. Она указала, что этот поступок останется в памяти каждого гражданина Украины.

Ewa Jeszcze Polska nie zginęła заявила: «когда польская экономика была под угрозой, Ваш муж плюнул полякам в лицо».

Obserwator напомнил слова Зеленского во время выступления в ООН, написав: «Жаль, что он [поступок Польши] не был в сердце Вашего мужа во время выступления в ООН». Тогда Зеленский заявил, что ряд стран «лишь симулируют солидарность» с Украиной, имея в виду Польшу.

«И что вы делаете с протянутой рукой??? Факты и реальные действия, а не записи в соцсетях», — указал пользователь соцсети Dast.

Jerzy заявил, что Зеленский «сильно испортил польско-украинские отношения», оскорбив поляков с трибуны ООН.

«С нашей стороны есть дела, а Ваши слова, как показало время, ничего не значат», — отметил он.

Nemrod сказал, что не верит в искренность жены Зеленского, так как в ее «ДНК есть фальшь, двуличие и лицемерие».

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