Пользователи социальной сети X прокомментировали слова Елены Зеленской о помощи, которую Киев оказал Польше, сообщает РИА Новости.

Ранее супруга Владимира Зеленского опубликовала пост, заявив, что Польша первая протянула «руку помощи» Украине, когда ее «независимость» оказалась под угрозой. Она указала, что этот поступок останется в памяти каждого гражданина Украины.

Ewa Jeszcze Polska nie zginęła заявила: «когда польская экономика была под угрозой, Ваш муж плюнул полякам в лицо».

Obserwator напомнил слова Зеленского во время выступления в ООН, написав: «Жаль, что он [поступок Польши] не был в сердце Вашего мужа во время выступления в ООН». Тогда Зеленский заявил, что ряд стран «лишь симулируют солидарность» с Украиной, имея в виду Польшу.

«И что вы делаете с протянутой рукой??? Факты и реальные действия, а не записи в соцсетях», — указал пользователь соцсети Dast.

Jerzy заявил, что Зеленский «сильно испортил польско-украинские отношения», оскорбив поляков с трибуны ООН.

«С нашей стороны есть дела, а Ваши слова, как показало время, ничего не значат», — отметил он.