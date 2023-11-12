Трамп потребовал разрешить проведение трансляций из зала суда

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа обратились к судье Тане Чуткан, которая рассматривает дело о выборах в 2020 году, с требованием разрешить прямые трансляции из зала суда, сообщает газета The New York Times.

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«Трамп требует, чтобы эти слушания полностью транслировались по телевидению», — сказано в ходатайстве его адвокатов.

Отмечается, что американские федеральные суды в большинстве случаев запрещают фото- и видеосъемку из зала суда.