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Остин и Умеров обсудили планы на следующую встречу контактной группы по Украине

Глава Минобороны Соединённых Штатов Ллойд Остин провёл переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

США и Украина обсудили планы по новой встрече контактной группы
© EPA

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Как передаёт РИА Новости, Райдер сообщил, что Остин разговаривал по телефону с Умеровым, чтобы обсудить последние события на фронте.

Кроме того, они обсудили планы на следующую встречу контактной группы по Украине, которая состоится позднее в ноябре.

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