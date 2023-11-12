США и Украина обсудили планы по новой встрече контактной группы

Как передаёт РИА Новости, Райдер сообщил, что Остин разговаривал по телефону с Умеровым, чтобы обсудить последние события на фронте.

Кроме того, они обсудили планы на следующую встречу контактной группы по Украине, которая состоится позднее в ноябре.