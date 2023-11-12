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На митинге в Тель-Авиве отметили день рождения российского заложника ХАМАС

Тысячи жителей Израиля собрались в центре Тель-Авива на митинг в поддержку семей заложников ХАМАС в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

На митинге в Тель-Авиве отметили день рождения российского заложника ХАМАС
© EPA

Среди них были десятки друзей и коллег похищенного россиянина Александра Труфанова. Они организовали празднование Дня рождения 28-летнего молодого человека прямо в толпе, выразив надежду, что после освобождения получится отметить эту дату вместе с ним.

Люди, хорошо его знающие, накрыли стол и украсили место десятками воздушных шаров. Повсюду были расставлены фотографии Александра и членов его семьи. Также выступали музыканты, которые исполнили под гитару песню в честь его Дня рождения.

Митинг проходил через дорогу от комплекса правительственных зданий. Близлежащие дороги были перекрыты, на месте дежурили сотрудники правоохранительных органов и медики. Было множество людей с фотографиями заложников, похищенных ХАМАС 7 октября. По официальным данным Иерусалима, подтвержденное число заложников составляет 239.

Собравшиеся скандировали лозунги с требованием к правительству сделать все возможное для освобождения похищенных граждан, которые уже 36 дней находятся в плену. Об их судьбе ничего не известно. Среди них есть иностранцы, включая нескольких россиян.

На театральной площади Тель-Авива, расположенной в километре от митинга, установлены несколько инсталляций в знак солидарности с семьями заложников. Там установлены более 200 пустых кроватей, включая детские, которые символизируют, что похищенные больше не спят в своих домах.

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