На митинге в Тель-Авиве отметили день рождения российского заложника ХАМАС

Тысячи жителей Израиля собрались в центре Тель-Авива на митинг в поддержку семей заложников ХАМАС в секторе Газа, сообщает РИА Новости.

Среди них были десятки друзей и коллег похищенного россиянина Александра Труфанова. Они организовали празднование Дня рождения 28-летнего молодого человека прямо в толпе, выразив надежду, что после освобождения получится отметить эту дату вместе с ним.

Люди, хорошо его знающие, накрыли стол и украсили место десятками воздушных шаров. Повсюду были расставлены фотографии Александра и членов его семьи. Также выступали музыканты, которые исполнили под гитару песню в честь его Дня рождения.

Митинг проходил через дорогу от комплекса правительственных зданий. Близлежащие дороги были перекрыты, на месте дежурили сотрудники правоохранительных органов и медики. Было множество людей с фотографиями заложников, похищенных ХАМАС 7 октября. По официальным данным Иерусалима, подтвержденное число заложников составляет 239.

Собравшиеся скандировали лозунги с требованием к правительству сделать все возможное для освобождения похищенных граждан, которые уже 36 дней находятся в плену. Об их судьбе ничего не известно. Среди них есть иностранцы, включая нескольких россиян.