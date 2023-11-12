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На саммите в Эр-Рияде назвали законного представителя палестинского народа

Арабские и исламские страны назвали Организацию освобождения Палестины «единственным законным представителем палестинского народа», сообщает РИА Новости.

На саммите в Эр-Рияде назвали законного представителя палестинского народа
© globallookpress.com

Это произошло в рамках саммита в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На нем прозвучал призыв ко всем палестинским движениям объединиться под руководством Организации и «выполнять свои обязанности в свете национального партнерства во главе с Организацией освобождения Палестины».

Участники встречи подтвердили «приверженность миру как стратегическому выбору с необходимостью прекращения израильской оккупации и разрешения арабо-израильского конфликта в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями СБ ООН».

В Саудовской Аравии обсуждалась ситуация в палестинском секторе Газа на фоне разрушения инфраструктуры анклава бомбардировками со стороны Израиля.

Арабские и исламские страны высказались об отделении Газы от Западного берега

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