На саммите в Эр-Рияде назвали законного представителя палестинского народа
Арабские и исламские страны назвали Организацию освобождения Палестины «единственным законным представителем палестинского народа», сообщает РИА Новости.
Это произошло в рамках саммита в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На нем прозвучал призыв ко всем палестинским движениям объединиться под руководством Организации и «выполнять свои обязанности в свете национального партнерства во главе с Организацией освобождения Палестины».
Участники встречи подтвердили «приверженность миру как стратегическому выбору с необходимостью прекращения израильской оккупации и разрешения арабо-израильского конфликта в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями СБ ООН».
В Саудовской Аравии обсуждалась ситуация в палестинском секторе Газа на фоне разрушения инфраструктуры анклава бомбардировками со стороны Израиля.