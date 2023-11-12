На саммите в Эр-Рияде назвали законного представителя палестинского народа

Это произошло в рамках саммита в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На нем прозвучал призыв ко всем палестинским движениям объединиться под руководством Организации и «выполнять свои обязанности в свете национального партнерства во главе с Организацией освобождения Палестины».