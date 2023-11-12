Белый дом отверг проект финансирования работы правительства США без помощи Киеву

ВАШИНГТОН , 12 ноября. /ТАСС/. План продолжения финансирования работы федерального правительства США , предложенный спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана), является несерьезным и ведет к приостановке его работы (шатдауну). Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Это предложение является рецептом для еще большего хаоса со стороны республиканцев и [ведет к] очередным шатдаунам, точка", - говорится в документе. По словам пресс-секретаря Белого дома, республиканцы в Палате представителей "тратят драгоценное время на несерьезное предложение, подвергнутое критике представителями обеих партий".