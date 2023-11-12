Арабские и исламские страны высказались об отделении Газы от Западного берега

«Отвергнуть любые предложения по отделению сектора Газа от Западного берега, включая Восточный Иерусалим, и подтвердить, что ближайшее будущее сектора Газа должно быть связано с всеобъемлющим решением, которое включает единство земель сектора Газа и Западного берега в рамках независимого, свободного, обладающего суверенитетом государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах по состоянию на июнь 1967 года», — следует из документа.