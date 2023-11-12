Арабские и исламские страны высказались об отделении Газы от Западного берега
Главы арабских и мусульманских стран выступили против отделения сектора Газа от Западного берега реки Иордан, сообщает РИА Новости.
Как следует из решения арабо-исламского саммита, прошедшего в Саудовской Аравии, необходимо включить эти территории вместе с Восточным Иерусалимом в состав независимого палестинского государства.
«Отвергнуть любые предложения по отделению сектора Газа от Западного берега, включая Восточный Иерусалим, и подтвердить, что ближайшее будущее сектора Газа должно быть связано с всеобъемлющим решением, которое включает единство земель сектора Газа и Западного берега в рамках независимого, свободного, обладающего суверенитетом государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах по состоянию на июнь 1967 года», — следует из документа.
Совместный внеочередной саммит с участием лидеров арабских и мусульманских стран прошел 11 ноября в Эр-Рияде. На нем обсуждалась критическая ситуация в секторе Газа, который больше месяца подвергается интенсивным бомбардировкам Израиля.