Нетаньяху назвал "серьезной ошибкой" слова Макрона о секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает "серьезной ошибкой" критические высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу действий израильской армии в секторе Газа. Как подчеркнул премьер на пресс-конференции, всю ответственность за происходящее в анклаве несет палестинское радикальное движение ХАМАС .

"Я думаю, что он [Макрон] сделал некоторые очень хорошие вещи, он приезжал сюда, он также направил корабль-госпиталь. По этому вопросу (имеются в виду высказывания французского президента - прим. ТАСС), если вы меня спрашиваете, я думаю, он совершил серьезную ошибку с точки зрения как фактов, так и морали", - сказал глава правительства.

"Те, кто мешает гражданскому населению выехать из Газы на юг сектора, - это ХАМАС, а не Израиль. Израиль просит их [мирных жителей] уезжать. Не Израиль обстрелял гуманитарный коридор, а ХАМАС. Мирное население в качестве живого щита использует ХАМАС, а не Израиль. <...> Так что ответственность за любой вред, причиненный гражданскому населению, надо возлагать на ХАМАС, а не на Израиль", - добавил он.

Нетаньяху в очередной раз выразил мнение, что радикалы ХАМАС "совершают двойное военное преступление", целясь в израильское гражданское население и прикрываясь собственным народом в Газе. Как отметил премьер, он заявляет Макрону и другим мировым лидерам о том, что нельзя поощрять подобные действия.

"Мы делаем все возможное, чтобы минимизировать ущерб гражданскому населению и сопутствующие потери, но мы не дадим ХАМАС разрешение на убийство наших мирных жителей без ответа с нашей стороны, и никто не должен читать нам тут мораль", - указал израильский премьер.

Днем ранее Макрон в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си выразил мнение, что действия израильской армии, наносящей удары по территории сектора Газа, в результате чего гибнут мирные жители, нелегитимны и не имеют оправдания. При этом он подчеркнул, что осуждает нападение сторонников ХАМАС на территорию Израиля и считает необходимой борьбу с терроризмом. Вместе с тем французский президент заметил, что для обеспечения безопасности самого Израиля в средне- и долгосрочной перспективе важно признать, что все жизни имеют значение.