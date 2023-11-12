В сети раскритиковали Байдена за его странное поведение на кладбище

Пользователи соцсетей подвергли критике президента США Джо Байдена , который воспользовался подсказкой служащего почетного караула после возложения венка к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном . Об этом сообщает ТАСС.

После традиционного возложения венка по случаю отмечаемого в США 11 ноября Дня ветеранов Байден развернулся и сделал пару шагов по направлению к стоявшим у него за спиной жене Джилл Байден и вице-президенту Камале Харрис. Внезапно обратился к служащему почетного караула. Тот жестом указал Байдену, что он двигался в верном направлении. После этого президент снова обернулся и с улыбкой проследовал к жене.