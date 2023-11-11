Ученые назвали страны, которым грозят вспышки супертифа

Американские ученые из Йельской школы общественного здравоохранения в штате Коннектикут выяснили, каким станам в первую очередь угрожают вспышки брюшного тифа с широкой лекарственной устойчивостью, также известного как супертиф. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

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Брюшной тиф вызывается бактерией Salmonella Typhi (S. Typhi). По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2019 году им заболело 9 млн человек. Болезнь унесла 110 тыс. жизней.

Штамм S. Typhi с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) появился в 2016 году в Пакистане и с тех пор стал наиболее распространенным вариантом патогена в стране. Поскольку тиф распространяется через воду и продукты питания, зараженные фекалиями, содержащими S. Typhi, маловероятно, что он станет причиной вспышек в странах с высоким уровнем санитарии и чистой воды.

Чтобы лучше понять, на чем следует сосредоточить усилия, исследователи сопоставили количество прибывающих авиаперелетов из Пакистана с тремя наборами оценок ежегодных случаев брюшного тифа в других странах, чтобы определить те из них, которые с наибольшей вероятностью будут иметь крупную вспышку или устойчивую передачу супертифа.