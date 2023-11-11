Байден возложил венок к могиле Неизвестного солдата

Президент США Джо Байден посетил Арлингтонское национальное кладбище под Вашингтоном и возложил венок к могиле Неизвестного солдата. В США 11 ноября отмечается национальный праздник - День ветеранов - в память обо всех военнослужащих, погибших на полях сражений в разные периоды истории страны.

Возложение президентом США венка к могиле Неизвестного солдата является традицией для этого праздника. Байден также выступил с речью, заявив, что его администрация будет предпринимать усилия для оказания американским ветеранам дополнительной поддержки в сфере здравоохранения, а также обеспечения им достойного уровня жизни.

По словам президента, выступление которого транслировал телеканал C-SPAN, он намерен сокращать число бездомных ветеранов, бороться с бедностью в их рядах, а также принимать меры для предотвращения самоубийств среди бывших военнослужащих США. Помимо прочего, американский лидер заявил, что собирается бороться с неравенством в отношении ветеранов - представителей сексуальных меньшинств.

День ветеранов приходится на 11 ноября - годовщину заключения в 1918 году между Антантой и Германий Компьенского перемирия, ознаменовавшего окончание Первой мировой войны. Праздник, который изначально назывался Днем перемирия, в 1926 году был включен в число других общенациональных торжеств США. В 1954 году он был переименован в День ветеранов в память обо всех погибших военнослужащих американской армии.