Telegraph: неудачи армии Украины на фронте сломили Зеленского

Отмечается, что на фоне тупика наступления напряжённость между политическим и военным руководством Украины стала публичной.

«Это признак, который может указывать на то, что Зеленский… оказался сломлен», — говорится в материале.

Ранее Залужный заявил в интервью британскому журналу The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва.