Эрдоган назвал действия Израиля в Газе «массовыми убийствами»

Действия Израиля в секторе Газа являются «массовыми убийствами». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает NTV.

В субботу Эрдоган встретился в Эр-Рияде с президентом Индонезии Джоко Видодо. Встреча прошла в Международном конференц-центре имени короля Абдель Азиза, где проходил саммит ОИС, она была закрытой для прессы.

Обсуждались бомбардировки Израилем сектора Газа, усилия по доставке помощи гражданскому населению Газы и шаги, которые необходимо предпринять для разрешения конфликта.

В ходе встречи турецкий лидер сделал резонансное заявление.

«Президент Эрдоган заявил, что нападения на палестинский народ достигли уровня массовых убийств и что нападения на больницы, школы, места отправления культа и сотрудников неправительственных организаций неприемлемы», – сообщает NTV.

Разъясняя дипломатическую деятельность Турции по обеспечению мира и доставке гуманитарной помощи и медицинских услуг в Газу, президент Эрдоган подчеркнул, что исламские страны должны объединиться для установления мира в регионе.