Кисида: Япония столкнулась с самой серьезной угрозой со времен Второй Мировой
Власти выделят финансирование на укрепление обороны страны в необходимых для обеспечения ее безопасности объемах, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом пишет NHK.
По данным портала, Кисида сделал ряд заявлений по внутренней и внешней повестке во время выступления перед военнослужащими воздушных Сил самообороны Японии на авиабазе Ирума (префектура Сайтама).
Премьер напомнил, что за последние четыре годы ВКС России и ВВС НОАК шесть раз провели совместное патрулирование над Японским морем, а также в западной части Тихого океана.
По его словам, Япония столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности со времен Второй мировой войны. Он добавил, что для защиты страны следует укрепить обороноспособность, принять решительные меры.
Ранее сообщалось, что в 2023-2027 годах Токио намеревается потратить на оборону 43 трлн иен ($315 млрд), что примерно на 56% больше по сравнению с предыдущими пятью годами. По данным аналитиков, это выведет страну на третье место на планете по военным расходам — после США и Китая.