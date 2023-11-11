Кисида: Япония столкнулась с самой серьезной угрозой со времен Второй Мировой

Власти выделят финансирование на укрепление обороны страны в необходимых для обеспечения ее безопасности объемах, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Об этом пишет NHK.

По данным портала, Кисида сделал ряд заявлений по внутренней и внешней повестке во время выступления перед военнослужащими воздушных Сил самообороны Японии на авиабазе Ирума (префектура Сайтама).

Премьер напомнил, что за последние четыре годы ВКС России и ВВС НОАК шесть раз провели совместное патрулирование над Японским морем, а также в западной части Тихого океана.

По его словам, Япония столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности со времен Второй мировой войны. Он добавил, что для защиты страны следует укрепить обороноспособность, принять решительные меры.