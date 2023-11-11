Премьер Хорватии уволил министра обороны из-за участия в смертельном ДТП
Сегодня глава военного ведомства Марио Баножич ехал на охоту и врезался в микроавтобус. Водитель погиб, Баножич был госпитализирован с травмами.
Прокуратура по результатам расследования заявила, что виновником аварии был политик.
«В этих обстоятельствах я снял с должности министра обороны», — сообщил на пресс-конференции глава правительства Андрей Пленкович.
Он уточнил, что исполнять обязанности руководителя Минобороны будет государственный секретарь Здравко Якоп.