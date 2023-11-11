В Лондоне в пропалестинском марше приняли участие 300 тысяч человек

Около 300 тысяч манифестантов приняли участие в Лондоне в пропалестинском марше, свидетельствуют данные полиции. В общей сложности в ходе возникших беспорядков были задержаны 92 человека, сообщает The Guardian.

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"В наших тысячах, в наших миллионах мы все палестинцы", - скандировали собравшиеся.

Они несли плакаты с надписями "Свободная Палестина", "Прекратить огонь в Газе".

Многочисленное шествие прошло от отеля Hilton на Парк-Лейн до посольства США в Найн Элмс, расстояние до которого составляет примерно четыре километра.

Группа пропалестинских протестующих взобралась на платформу на углу Воксхолл-Бридж, где был запущен фейерверк, а один человек сжимал в руках дымовую шашку.