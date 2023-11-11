Израиль рассказал, в каком случае Бейруту грозит судьба Газы

"Я говорю здесь гражданам Ливана: я уже вижу граждан в Газе, которые идут с белыми флагами вдоль побережья и движутся на юг. "Хезболлах" втягивает Ливан в войну, которая может начаться, и совершает ошибку. Если она ["Хезболлах"] совершит подобную ошибку, за это заплатят в первую очередь все граждане Ливана. То, что мы делаем в Газе, мы сумеем сделать и в Бейруте", - сказал министр.