$92.05+0.1398.32-0.09

Bild: Германия вдвое увеличит помощь Украине

Власти Германии намереваются в 2024 году направить на поддержку Украины €8 млрд. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источник.

Bild: Германия вдвое увеличит помощь Украине
© РИА Новости

Источник пояснил, что Берлин намеревался отправить Киеву в следующем году €4 млрд. На фоне снижения помощи со стороны США, добавил он, было принято решение увеличить объемы помощи вдвое, до €8 млрд.

Собеседник агентства отметил, что вопрос об удвоении помощи был поднят в Минобороны ФРГ.

По его словам, окончательное решение об увеличении суммы будет принято на следующей неделе, на заседании бюджетного комитета.

Шольц не увидел признаков отвода войск России из зоны СВО

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ближайшие годы Германия будет активно поддерживать Украину. В общей сложности, заметил он, Киеву будет направлено до 2027 года порядка €17 млрд евро.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости