Bild: Германия вдвое увеличит помощь Украине

Власти Германии намереваются в 2024 году направить на поддержку Украины €8 млрд. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что Берлин намеревался отправить Киеву в следующем году €4 млрд. На фоне снижения помощи со стороны США, добавил он, было принято решение увеличить объемы помощи вдвое, до €8 млрд.

Собеседник агентства отметил, что вопрос об удвоении помощи был поднят в Минобороны ФРГ.

По его словам, окончательное решение об увеличении суммы будет принято на следующей неделе, на заседании бюджетного комитета.