Bild: Германия вдвое увеличит помощь Украине
Власти Германии намереваются в 2024 году направить на поддержку Украины €8 млрд. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источник.
Источник пояснил, что Берлин намеревался отправить Киеву в следующем году €4 млрд. На фоне снижения помощи со стороны США, добавил он, было принято решение увеличить объемы помощи вдвое, до €8 млрд.
Собеседник агентства отметил, что вопрос об удвоении помощи был поднят в Минобороны ФРГ.
По его словам, окончательное решение об увеличении суммы будет принято на следующей неделе, на заседании бюджетного комитета.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ближайшие годы Германия будет активно поддерживать Украину. В общей сложности, заметил он, Киеву будет направлено до 2027 года порядка €17 млрд евро.
Рамблер: главные новости