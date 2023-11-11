Россиянам запретили въезд в Финляндию на велосипедах

Пограничники Финляндии перестали впускать в страну россиян на велосипедах, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на читателей, которым было отказано во въезде. По словам пограничников, новое правило действует с 9 ноября.

Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам — они подтвердили. Меня лично сегодня развернули, — рассказал ресурсу один из читателей.

Речь идет о пунктах пропуска Ваалимаа, Иматра и Нуйамаа. По сведениям сервиса, пересечь финскую границу легально можно только на автобусе.

По словам пользователей Сети, российским пограничникам известно, что финны не впускают велосипедистов, но причин нового ограничения они не знают. Финские пограничники также не дают никаких разъяснений.