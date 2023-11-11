«Хезболла» заявила о нанесении ударов по ЦАХАЛ на границе с Ливаном

Ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило, что нанесло удары по подразделениям Армии обороны Израиля, дислоцированным на границе с Ливаном. Об этом пишет РИА «Новости».

Представитель движения отметил, что бойцы ударили по солдатам ЦАХАЛ в районах населенных пунктов Вади-Шумер, Тель-Шаар и Бадид.

Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильской бронетехнике на северо-западе сектора Газа.

Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 7 октября 2023 года. Боевики ХАМАС нанесли масштабный удар по военной и гражданской инфраструктуре Израиля. В ответ Тель-Авив обстрелял сектор Газа. За пять недель войны стороны утратили большое количество солдат и техники, в том числе — тяжелой.

Кроме того, различные региональные группировки наносят точечные удары по солдатам ЦАХАЛ, обстреливают военные базы и опорные пункты, ведут огонь по разведывательным беспилотникам Израиля и его союзников.