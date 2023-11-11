Союзники Украины все чаще отказывают ей в помощи, и это означает, что для Киева все кончено. К такому выводу пришёл обозреватель британского издания UnHerd Томас Фаци.

«Все покидают тонущий корабль», – написал журналист в социальной сети Х.

По его словам, для украинского государства «все кончено»,

и подобный исход не был сюрпризом. Его ждали и «действительно предсказывали».

Фаци спрогнозировал, что западные союзники Киева будут отрицать, что их действия привели к разрастанию украинского конфликта с множеством пострадавших. Они начнут убеждать всех, что жертвы были необходимы.