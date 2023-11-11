Иран озвучил 10 предложений по принятию мер для прекращения огня в Газе

Президент Ирана Эбрахим Раиси, выступая на внеочередном саммите Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), сформулировал 10 предложений, направленных на содействие прекращению огня в секторе Газа. По его словам, которые приводит агентство Tansim, сектор Газа стал ареной борьбы «оси добра» с «осью зла».

Раиси назвал США организатором и главным соучастником преступлений Израиля против Газы, а действия самого Израиля охарактеризовал как «исторический позор для морали, права и человечества». Президент Ирана также напомнил коллегам об их ответственности за решение палестинского вопроса.

Теперь, когда международные ассамблеи, находящиеся под влиянием США, страдают от нерешительности, бесхарактерности и отсутствия идентичности, мы должны выйти на поле боя, — сказал Раиси, обращаясь к лидерам арабских стран.

Так, иранский лидер предложил прекратить убийства жителей Газы, снять гуманитарную блокаду с анклава, добиться вывода израильских войск с его территории, оборвать любые политические и экономические отношения с Иерусалимом, создать международный суд для преследования военных преступников, учредить фонд для немедленного восстановления Газы и направить в анклав суда с гуманитарной помощью.