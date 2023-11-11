Почти 70% эстонцев выступили за отставку премьера Каллас

Социологическая фирма Norstat провела опрос среди жителей Эстонии об их отношении к премьер-министру стране Кае Каллас. Почти 70% респондентов отметили, что политику следует уйти в отставку на фоне череды скандалов с бизнесом ее мужа, пишет РИА «Новости».

Ранее СМИ республики сообщили, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, по-прежнему продолжает перевозки грузов в Россию.

Журналисты напомнили, что Каллас и ее супруг неоднократно заявляли о разрыве отношений с российскими партнерами после первого скандала.

По данным исследователей, 68% участников опроса положительно ответили на вопрос о необходимости отставки премьера, 25% высказались отрицательно, 7% затруднились с ответом.