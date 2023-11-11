Почти 70% эстонцев выступили за отставку премьера Каллас
Социологическая фирма Norstat провела опрос среди жителей Эстонии об их отношении к премьер-министру стране Кае Каллас. Почти 70% респондентов отметили, что политику следует уйти в отставку на фоне череды скандалов с бизнесом ее мужа, пишет РИА «Новости».
Ранее СМИ республики сообщили, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, по-прежнему продолжает перевозки грузов в Россию.
Журналисты напомнили, что Каллас и ее супруг неоднократно заявляли о разрыве отношений с российскими партнерами после первого скандала.
По данным исследователей, 68% участников опроса положительно ответили на вопрос о необходимости отставки премьера, 25% высказались отрицательно, 7% затруднились с ответом.
Опрос Norstat был проведен с 8 по 9 ноября в интернете. В нем приняли участие граждане Эстонии в возрасте от 18 лет и старше. В общей сложности проголосовал 1001 человек.